В ООН рассмотрят резолюцию по преступной попытке России аннексии украинских территорий, - Зеленский (12)

ПрессОрг24 2022.10.10 01:43

10 Окт, 0:23 КИЕВ 10 октября. УНН. Во время своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что скоро в ООН рассмотрят резолюцию о преступной попытке России аннексии украинские территории, - Зеленский, пишет УНН. Детали Зеленский отметил, что нужно четкое осуждение на всех уровнях каждого эскалационного шага России - от террористических ударов до преступной попытки аннексии украинской территории. Цитата