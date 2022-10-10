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В ООН рассмотрят резолюцию по преступной попытке России аннексии украинских территорий, - Зеленский

В ООН рассмотрят резолюцию по преступной попытке России аннексии украинских территорий, - Зеленский (12)

ПрессОрг24 2022.10.10 01:43
10 Окт, 0:23 КИЕВ 10 октября. УНН. Во время своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что скоро в ООН рассмотрят резолюцию о преступной попытке России аннексии украинские территории, - Зеленский, пишет УНН. Детали Зеленский отметил, что нужно четкое осуждение на всех уровнях каждого эскалационного шага России - от террористических ударов до преступной попытки аннексии украинской территории. Цитата
ЗЕЛЕНСКИЙ, ТЕРРОР, ТЕРРОРИСТ, ПЕРЕГОВОРЫ, ЗАПОРОЖЬЕ, МИР, Зеленский, Россия, Украина, Запорожье, Харьков
2022.10.10 (12)

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