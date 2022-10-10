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Фокус: Украина

ОК "Юг": враг пытался атаковать наши подразделения с направления Безводного на Давидов Брод, но понес существенные потери (19)

Odessa Online 2022.10.10 09:00
07:39 10 октября 2022 В оперативном командовании "Юг" рассказали о текущей оперативной обстановке на юге Украины - итоги за 9 октября. "Враг наносит системное огневое поражение по нашим позициям, применяет армейскую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию и минометы вдоль линии боевого столкновения и близлежащих громад. Тыловые районы продолжают атаковать нетипичным использованием зенитно-
ВРАГ, АРТИЛЛЕРИЯ, КАМИКАДЗЕ, НИКОЛАЕВСК, МИНОМЕТ, КАЛИБР, Брод, Украина, Россия, Крым

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