ОК "Юг": враг пытался атаковать наши подразделения с направления Безводного на Давидов Брод, но понес существенные потери (19)

Odessa Online 2022.10.10 09:00

07:39 10 октября 2022 В оперативном командовании "Юг" рассказали о текущей оперативной обстановке на юге Украины - итоги за 9 октября. "Враг наносит системное огневое поражение по нашим позициям, применяет армейскую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию и минометы вдоль линии боевого столкновения и близлежащих громад. Тыловые районы продолжают атаковать нетипичным использованием зенитно-