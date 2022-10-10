Россияне запустили по Николаеву 10 ракет С-300 (20)

УНИАН 2022.10.10 08:43

Наталья Хаджи 08:15, 10.10.22 По предварительным данным, обошлось без жертв. Россияне ударили по Николаеву ракетами / фото REUTERS Враг этой ночью запустил по Николаеву 10 ракет С-300, предварительно, обошлось без жертв. Об этом сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram. "Относительно ночных "прилетов" по Николаеву: 10 штук ракет С-300. Предварительно, без жертв", - написал он. Видео дня