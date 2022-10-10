Россияне запустили по Николаеву 10 ракет С-300 (20)

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- Ночной удар по Николаеву: оккупанты выпустили 10 ракет С-300 : ПрессОрг24 10:43
- Ким об обстрелах: Сейчас третья волна ракет - почти 50 штук : Українська правда 10:40
- Ким: Россияне бьют по инфраструктурным объектам по всей Украине : UA-Футбол 10:13
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- Ночью рашисты ударили десятком ракет по Николаеву : OstanniPodii.com 09:01
- Ночью россияне выпустили по Николаеву десять ракет С-300 : Odessa Online 09:00
- Россияне запустили по Николаеву 10 ракет С-300 : УНИАН 08:43
- Ночью оккупанты ударили по Николаеву десятью ракетами С-300, - Ким : Корабелов.инфо 08:42
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- Армия РФ запустила по Николаеву 10 ракет, - Ким : World News 08:34
- Ночной удар по Николаеву: оккупанты выпустили 10 ракет С-300 : Українські національні новини 08:30
- Россияне запустили по Николаеву 10 ракет - Ким : Українська правда 08:10
- Оккупанты ночью ударили по Николаеву. Запустили десять ракет : ЛІГАБізнесІнформ 08:07
- Армия РФ запустила по Николаеву 10 ракет, - Ким : Хвиля 08:06
- 07:42 10.10.2022 Ночью враг обстрелял Николаев 10 ракетами, предварительно жертв нет - глава ОВА : Интерфакс-Україна 08:00
- По Николаеву враг ночью выпустил 10 ракет, - Ким : Новости N 07:57