Подробности ракетного удара по центру Киева (24)

Страна.ua 2022.10.10 09:01

08:54, сегодня Дым после ракетного удара по Киеву 10 октября В понедельник, 10 октября, советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что одна из ракет РФ ударила в районе памятника Грушевскому на улице Владимирской в Киеве. Также Антон Геращенко сообщил, что во время ракетной атаки по Киеву есть попадание в автомобиль. На видео, которое он опубликовал в своем телеграм-канале, видна обстановка на месте прилета.