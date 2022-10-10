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Кремлевская армия продолжает обстреливать Киев и другие крупные города

Кремлевская армия продолжает обстреливать Киев и другие крупные города (53)

Online.ua 2022.10.10 11:01
10 октября, 10:50 Утром 10 октября кремлевская армия проводит массированные ракетные удары по центру Киева, Львова, Днепра, Хмельницкого, Львова, Ивано-Франковска, Сум, Запорожья, Николаева. Источник: информация от представителей ОП и глав ОВА Что известно о последствиях ракетных ударов кафиров по центру Киева Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко отметил, что выпущенные по центру Киева кремлевские ракеты попали в детскую площадку и
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