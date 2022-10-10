В Киеве в результате обстрела поврежден железнодорожный вокзал: движение поездов продолжается (33)

UA.News 2022.10.10 11:28

UA.NEWS 10 Жовтня 2022 11:12 10 октября взрывом в Киеве поврежден центральный железнодорожный вокзал. Однако движение поездов продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци. "Взрывной волной повреждены окна здания центрального вокзала в Киеве, однако вокзал работает, высадка и посадка на поезда проводится через западный и восточный подземные переходы, которые одновременно выполняют роль укрытия", - говорится в сообщении.