Массированная ракетная атака Украины: что сейчас происходит в городах (23)

24 канал 2022.10.10 10:30

10:18, 10 октября Россияне с самого утра 10 октября нанесли массированный ракетный удар по большинству областей Украины. Взрывы раздались в Киеве, Львове, Днепре, Запорожье и еще ряде регионов. 24 канал собрал всю актуальную информацию о массированном ударе по Украине 10 октября. На многочисленные ракетные обстрелы сразу отреагировали в Офисе Президента. Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко подчеркнул, что