Вследствие "прилета" в Киев есть погибшие - ГСЧС (23)

MY.UA 2022.10.10 09:39

10 октября, 06:21 Есть травмированные и погибшие в результате нескольких ракетных ударов по Киеву разных местах города. Об этом сообщила пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага, передает Суспільне. Сообщается также, что все поезда в Киеве прибывают и отправляются по графику, вокзал открыт для пассажиров с билетами, подземные укрытия работают, ожидание рейса возможно в укрытиях. Об этом сообщили Суспільному в Укзализныце. Новини от Корреспондент.