10 октября 2022 12:45 В Харькове полный блэкаут, а в других регионах Украины сообщают о перебоях со светом, связью и горячей водой (19)

Klymenko Time 2022.10.10 13:41

Сообщается, что сегодняшними ракетными ударами было повреждено 11 важных инфраструктурных объектов Украины. В результате утренних ракетных ударов по городам Украины повреждено 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах страны, включая столицу, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "По состоянию на 11:00 повреждено 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и Киеве.