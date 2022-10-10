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Фокус: Украина

10 октября 2022 12:45 В Харькове полный блэкаут, а в других регионах Украины сообщают о перебоях со светом, связью и горячей водой

10 октября 2022 12:45 В Харькове полный блэкаут, а в других регионах Украины сообщают о перебоях со светом, связью и горячей водой (19)

Klymenko Time 2022.10.10 13:41
Сообщается, что сегодняшними ракетными ударами было повреждено 11 важных инфраструктурных объектов Украины. В результате утренних ракетных ударов по городам Украины повреждено 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах страны, включая столицу, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "По состоянию на 11:00 повреждено 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и Киеве.
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