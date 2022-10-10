12:22 10.10.2022 Россия и Беларусь договорились о развертывании совместной группировки войск - Лукашенко (47)

- лукашенко поручил кгб провести "мероприятия контртеррористического характера" : Укринформ 13:46
- Диктаторы обьединились: Лукашенко и путин собираются развернуть совместную группировку войск : Znaj.ua 13:44
- лукашенко и путин договорились о развертывании "совместной региональной группировки войск" - росСМИ : ПрессОрг24 13:43
- Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о развертывании "общей региональной группировки войск" : Zmina.info 13:41
- РФ и Беларусь развертывают совместную группировку войск - Лукашенко : DailyUA 13:38
- Лукашенко и Путин договорились развернуть общую группировку войск : Головне в Україні 13:35
- Александр Лукашенко распорядился сформировать совместную российско-беларусскую группировку войск : Fin.org.ua 13:34
- В беларусь возвращаются российские военные, - лукашенко : UA.News 13:29
- Лукашенко заявил о совместной военной группировке в Путиным : Досье 13:23
- Лукашенко и Путин договорились развернуть общую группировку войск : Судово-юридична газета 13:22
- Диктаторы лукашенко и путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск : Матриця свободи 13:14
- Александр Лукашенко распорядился сформировать совместную российско-беларусскую группировку войск : Укрудпром 13:13
- Лукашенко и Путин договорились развернуть совместную группировку войск : Винница Реал 13:10
- Россия и Беларусь разворачивают совместную группировку войск - Лукашенко : Новини Донбасу 13:09
- Лукашенко поручил разместить войска России : MY.UA 13:09
- Лукашенко и путин договорились о развертывании совместной группировки войск : Громадське телебачення 13:06
- Лукашенко и Путин договорились развернуть совместную группировку войск : Хвиля 13:06
- Вторжение Беларуси: Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместных войск : Главред 13:05
- Лукашенко официально вступил в войну : Главком 13:05
- 10 октября 2022 12:46 Лукашенко анонсировал возвращение в Беларусь российских военных : Dynamomania.com 13:04
- Путин договорился с Лукашенко о развертывании "общей региональной группировки войск" : DsNews 13:03
- Лукашенко привиделась ядерная угроза от НАТО и Европы против Беларуси : ТСН.ua 13:02
- Диктаторы Путин и Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск : ОстроВ 13:02
- 10.10.22 12:32 Лукашенко и Путин разворачивают общую группировку войск : Цензор.Нет 13:02
- лукашенко и путин договорились о каком-то развертывании совместных войск : OstanniPodii.com 13:01
- 12:35 10.10.2022 Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск : Интерфакс-Україна 13:01
- Лукашенко и путин договорились о совместных военных действиях: что запланировали диктаторы : Новини Live 12:58
- Лукашенко и Путин договорились развернуть совместное войско : Новости N 12:57
- Лукашенко и Путин договорились развернуть общую группировку войск : Gazeta.ua 12:45
- Лукашенко заявил о формировании совместных войск с Россией : Український Бізнес Ресурс 12:43
- Лукашенко и Путин договорились развернуть совместную группировку войск : УНИАН 12:43
- лукашенко заявил о договорённости с путиным о развертывании совместной региональной группировки войск : Корабелов.инфо 12:42
- Диктаторы рф и беларуси решили развернуть совместную группировку войск : Преступности.нет 12:39
- 12:22 10.10.2022 Россия и Беларусь договорились о развертывании совместной группировки войск - Лукашенко : Петр и Мазепа 12:39
- Октябрь, 10 в 12:16 РФ и Беларусь договорились о развертывании региональной группировки войск : ICTV Факти 12:36
- Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск : Гордон 12:36
- Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск, - росСМИ : Інформатор.press 12:35
- Россия и Беларусь разворачивают совместную группировку войск, - Лукашенко : Фокус 12:35
- Лукашенко и Путин договорились о развертывании общего фронта : Еспресо TV 12:34
- 10.10.2022 12:05 Лукашенко и Путин договорились о развертывании "совместной региональной группировки войск" : ДонПресс 12:33
- лукашенко и путин договорились о развертывании "совместной региональной группировки войск" - росСМИ : Українські національні новини 12:31
- россия и беларусь договорились о развертывании совместной военной группировки : UA.News 12:29
- Лукашенко и Путин договорились о развертывании "совместной региональной группировки войск" - росСМИ : Front News International 12:29
- Россия и Беларусь договорились о развертывании региональной группировки войск : Новое Время 12:16
- 10.10.2022 в 12:09 Лукашенко собрал силовиков и объявил о развертывании вместе с Путиным новой группировки войск : InfoResist.org 12:15