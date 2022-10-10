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Фокус: Украина

12:22 10.10.2022 Россия и Беларусь договорились о развертывании совместной группировки войск - Лукашенко

12:22 10.10.2022 Россия и Беларусь договорились о развертывании совместной группировки войск - Лукашенко (47)

Петр и Мазепа 2022.10.10 12:39
Александр Лукашенко заявил, что он договорился с путиным о развертывании совместной региональной группировки, основу которой составит армия. Он вновь обвиняет Украину в "подготовке нападения на Беларусь" и заявляет, что если уровень угрозы "достигнет нынешнего уровня", то группировка будет привлечена. Об этом он заявил на совещании по вопросам безопасности, сообщает государственное агентство Беларуси "Белта".
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