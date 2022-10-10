Шкарлет предложил учебным заведениям снова перейти на дистанционную форму обучения (25)

Соцпортал 2022.10.10 13:19

13:10, 10.10.2022 Министр образования Украины предложил временно учебным завдениям перейти на дистанционку Артур Зайонц Обучение в дистанционном формате во всех учебных заведениях будет продолжаться до 14.10.2022. Он обратился к начальникам ОВА и руководителям учебных заведений с просьбой принять решение об обучении в дистанционном формате до конца текущей недели (до 14.10.2022). Безопасность - превыше всего!