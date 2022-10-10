Шкарлет предложил учебным заведениям снова перейти на дистанционную форму обучения (25)

- Все учебные заведения призывают перейти на дистанционное обучение к концу недели : Судово-юридична газета 16:22
- Минобразования рекомендует всей Украине перейти на дистанционный формат обучения : Fin.org.ua 15:34
- Минобразования рекомендует всей Украине перейти на дистанционный формат обучения : Укрудпром 14:43
- Все учебные заведения в Украине переходят на дистанционку : World News 14:34
- В МОН призвали на неделю перевести на дистанционку все учебные заведения : Версии.com 14:32
- Все учебные заведения Украины переходят на дистанционную форму обучения : Tochka.net 14:26
- Министр образования поручил местным властям принять решение об обучении в дистанционном формате : Ukraine open for business 14:18
- В МОН призвали на неделю перевести на дистанционку все учебные заведения : РИА Мелитополь 14:10
- Шкарлет призывает все учебные заведения перейти на дистанционное обучение к концу недели : Online.ua 14:01
- Все школы Украины до конца недели переходят на дистанционное обучение : Новости N 13:57
- Учеников по всей стране перевели на "дистанционку" до конца недели : ПрессОрг24 13:43
- Школы в Запорожье перейдут на дистанционное обучение : Inform.zp.ua 13:34
- 13:15 / 10.10.2022 В Украине из-за обстрелов остановили очную форму обучения : Багнет 13:31
- Все школы Украины до конца недели переходят на дистанционное обучение : Типичный Херсон 13:23
- Шкарлет предложил учебным заведениям снова перейти на дистанционную форму обучения : Соцпортал 13:19
- Все школы Украины до 14 октября должны работать дистанционно - МОН : Матриця свободи 13:14
- Все учебные заведения в Украине переходят на дистанционку : Хвиля 13:06
- Все украинские школы переведены на дистанционное обучение - Шкарлет : ОстроВ 13:02
- Массированный обстрел Украины: в Минобразования сделали важное заявление : УНИАН 12:43
- Учеников по всей стране перевели на "дистанционку" до конца недели : Українські національні новини 12:30
- Ракетные обстрелы Украины: занятия в школах приостановлены : Флот2017 12:28
- До пятницы все учебные заведения Украины будут работать в дистанционном формате : Слово і Діло 12:11
- Октябрь, 10 в 12:01 Все школы Украины до конца недели переходят на дистанционное обучение : ICTV Факти 12:06
- 10.10.22 11:44 До 14 октября все учебные заведения переходят на дистанционку, - Минобразования : Цензор.Нет 12:02