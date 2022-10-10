Зеленский и Шольц договорились о созыве срочного заседания G7 (42)

УНИАН 2022.10.10 12:13

Антонина Доломанжи 12:08, 10.10.22 На заседании запланировано выступление президента Украины, в котором он расскажет о террактах РФ. Зеленский и Шольц договорились о созыве срочного заседания G7 / фото t.me/V_Zelenskiy_official Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц договорились о созыве срочного заседания G7. Об этом Зеленский сообщил в Twitter. "Договорились с Олафом Шольцом, канцлером Германии, которая