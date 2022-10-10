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ЕС продлил механизм защиты украинских беженцев до 2024 года (27)

Payspace Magazine 2022.10.10 16:45
10.10.2022 15:02 Об этом сообщила европейский комиссар по вопросам внутренних дел Илва Йоханссон https://gmk.center/ Европейская комиссия приняла решение продлить еще на один год - до марта 2024 года - действие Директивы временной защиты, которая предоставляет украинцам, вынужденным покинуть страну из-за войны, которую ведет Россия, ряд прав, в частности, на работу, жилье, образование, медицинскую помощь, сообщает Интерфакс.
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