ЕС продлил механизм защиты украинских беженцев до 2024 года (27)

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- 10.10.22 19:25 ЕС еще на год продлит статус защиты для украинских беженцев : Цензор.Нет 19:32
- В ЕС продлили статус защиты для украинских беженцев : Lenta.ua 19:07
- Статус защиты для украинских беженцев в ЕС продлят : ОстроВ 19:02
- ЕС продлил действие временной защиты для украинцев до марта 2024 года : Online.ua 19:01
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- 10 октября 2022 17:21 В ЕС на год продлили статус защиты для украинских беженцев : thePage 18:26
- Евросоюз продлил статус защиты для украинских беженцев : Головне в Україні 18:05
- Евросоюз продлит статус защиты для украинских беженцев : УНИАН 17:43
- ЕС на год продлит статус защиты для украинских беженцев : Українська правда 17:40
- Подтверждения отдельных стран не потребуется: в ЕС продлили статус защиты для украинских беженцев : Факти 17:34
- ЕС на год продлит статус защиты для украинских беженцев : УП: Економічна правда 17:34
- Еврокомиссия продлит временную защиту для украинских беженцев до марта 2024 года : Мiнфiн 17:08
- ЕС продлил механизм защиты украинских беженцев до 2024 года : Payspace Magazine 16:45
- До марта 2024: ЕС продолжит действие механизма защиты для украинских беженцев еще на год : Еспресо TV 14:34
- ЕК на год продлевает защиту для украинских беженцев - еврокомиссар : MY.UA 13:38
- Еврокомиссия продлит действие механизма временной защиты для украинцев еще на год - Йоханссон : Новое Время 12:46
- Защиту для украинцев в Европе продлили до 2024 года - Еврокомиссия : Bigmir)net Новини 12:38
- 12:18 10.10.2022 Еврокомиссия продлевает действие механизма временной защиты для украинцев, которые спасаются от войны, еще на один год - до марта 2024 года - Йоханссон : Интерфакс-Україна 12:31