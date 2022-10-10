На границах Украины с ЕС и Молдовой возможны перебои в работе пунктов пропуска (31)

UA.News 2022.10.10 17:29

jour12 10 Жовтня 2022 16:56 В работе пунктов пропуска на границе Украины со странами Европейского Союза и Молдовой возможны перебои из-за повреждений объектов критической инфраструктуры в результате обстрелов оккупантов. Об этом сообщает Государственная пограничная служба. "В связи с вражескими обстрелами и повреждением объектов критической инфраструктуры на западе Украины, в работе пунктов пропуска на границе с ЕС