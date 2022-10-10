На границах Украины с ЕС и Молдовой возможны перебои в работе пунктов пропуска (31)

- Украинцев предупредили о перебоях в работе пунктов пропуска со странами ЕС : Lenta.ua 20:37
- Пункты пропусков на границе никто не закрывал: в МВД успокоили украинцев : Вісті-UA.net 20:33
- 10.10.2022 19:02 Из-за российских ракетных обстрелов возможны перебои на границах с ЕС и Молдовой, - ГПСУ : Одессит.ua 20:00
- МВД опровергло информацию о закрытии пунктов пропуска : ПрессОрг24 19:43
- В работе пунктов пропуска Украины с Евросоюзом и Молдовой возможны перебои : Судово-юридична газета 19:22
- Работают ли пункты пропуска на границе: ответ МВД Украины : From-UA.com 19:05
- Пункты пропуска на государственной границе работают в рабочем режиме (ФОТО) : ОстроВ 19:02
- Украинцев предупредили о возможных перебоях на пунктах пропуска на границе с ЕС и Молдовой : Одесса Медиа 19:00
- На границах Украины с ЕС и Молдовой возможны перебои : Gazeta.ua 18:44
- Для тех, кто выезжает из страны: на пунктах пропуска на границах Украины с ЕС и Молдовой возможны перебои в работе : World News 17:34
- МВД опровергло информацию о закрытии пунктов пропуска : Українські національні новини 17:31
- На границах Украины с ЕС и Молдовой возможны перебои в работе пунктов пропуска : UA.News 17:29
- Из-за повреждений объектов критической инфраструктуры в работе пунктов пропуска на границах со странами ЕС и Молдовой возможны перебои : Бессарабiя.UA 17:14
- На львовской границе восстановили электроснабжение после обстрелов, но перебои еще возможны - Госпогранслужба : Страна.ua 16:46
- Из-за обстрелов россиян: в работе пунктов пропуска на западных границах Украины вероятны перебои : 24 канал 16:30
- Для тех, кто выезжает из страны: на пунктах пропуска на границах Украины с ЕС и Молдовой возможны перебои в работе : На пенсии 16:21
- В работе пунктов пропуска на границах со странами ЕС и Молдовой возможны перебои - МВД : ОстроВ 16:02
- Госпогранслужба опровергла информацию о закрытии пунктов пропуска на границе Украины : Страна.ua 15:46
- Украина закрывает таможенные КПП с Молдовой : Vesti.ua 15:43
- Из-за обстрелов России возможны перебои в работе пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдовой - Госпогранслужба : Гордон 15:35
- В ГПСУ опровергли информацию о закрытии отдельных пунктов пропуска на границе : MY.UA 14:39
- Из-за обстрелов возможны перебои в работе пунктов пропуска на границах с ЕС и Молдовой : Укринформ 14:31
- В ГПСУ опровергли информацию о закрытии отдельных пунктов пропуска на границе : Укринформ 14:31
- Погранслужба Украины предупреждает о возможных перебоях в работе пунктов пропуска с ЕС и Молдовой : Fixygen 14:27
- Погранслужба Украины предупреждает о возможных перебоях в работе пунктов пропуска с ЕС и Молдовой : Ukraine open for business 14:18
- В работе пунктов пропуска Украины с ЕС и Молдовой возможны перебои : ТСН.ua 14:01
- Украинцев предупредили о возможных перебоях на пунктах пропуска на границе с ЕС и Молдовой : ПрессОрг24 13:43
- Из-за обстрелов РФ возможны перебои на границах с ЕС и Молдовой : Українська правда 13:40
- На границах Украины с ЕС и Молдовой возможны перебои в работе пунктов пропуска : РБК-Україна 13:31
- Украинцев предупредили о возможных перебоях на пунктах пропуска на границе с ЕС и Молдовой : Українські національні новини 13:31