Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Киев и область временно останутся без света из-за обстрелов РФ, - ДТЭК

Киев и область временно останутся без света из-за обстрелов РФ, - ДТЭК (47)

Фокус 2022.10.10 16:35
10 октября 2022 в 16:33 Фото: Regnum | В Киеве отключат свет Критические объекты в регионе будут обеспечены электроэнергией, а остальные сегодня столкнутся с отключениями примерно на 2 часа. Related video Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" приняла решение о временном ограничении подачи электроэнергии в Киеве и Киевской области. Этот шаг затронет часть промышленных предприятий и бытовых потребителей.
КИЕВ, ОТКЛЮЧЕНИЕ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ОБЛАСТЬ, ОБСТРЕЛ, ЭНЕРГОСИСТЕМА, Кличко, Киев, Россия, Украина, Харьков, Львов

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022