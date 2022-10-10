Киев и область временно останутся без света из-за обстрелов РФ, - ДТЭК (47)

Фокус 2022.10.10 16:35

10 октября 2022 в 16:33 Фото: Regnum | В Киеве отключат свет Критические объекты в регионе будут обеспечены электроэнергией, а остальные сегодня столкнутся с отключениями примерно на 2 часа. Related video Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" приняла решение о временном ограничении подачи электроэнергии в Киеве и Киевской области. Этот шаг затронет часть промышленных предприятий и бытовых потребителей.