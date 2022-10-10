Ракетные удары по Киеву и инфраструктуре россияне планировали еще с начала октября - ГУР (27)

УП: Економічна правда 2022.10.10 15:04

Понедельник, 10 октября 2022, 14:49 - Украинская правда Украинская разведка заявляет, что ракетные удары по украинской столице и инфраструктуре россияне планировали еще с начала октября. Источник: пресс-служба ГУР МОУ Дословно: "По данным военной разведки Украины, российские оккупационные войска получили указание из Кремля готовить массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины еще 2 и 3 октября.