Ракетные удары по Киеву и инфраструктуре россияне планировали еще с начала октября - ГУР (27)

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- Ракетные удары по Киеву и инфраструктуре россияне планировали еще с начала октября, - ГУР : Судово-юридична газета 17:22
- Ракетные удары по Киеву и инфраструктуре россияне планировали еще с начала октября, - ГУР : Новости N 16:57
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- Ракетные удары россияне планировали еще с начала октября, - ГУР : Днепровский городской портал 16:31
- Российские оккупанты планировали массовые ракетные удары по Украине еще с начала октября - разведка : Прямий канал 16:07
- ГУР: Ракетные удары по Киеву и инфраструктуре россияне планировали еще с начала октября : Zmina.info 15:41
- 14:33 10.10.2022 Российские ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины готовились еще с начала октября - ГУР Минобороны : Интерфакс-Україна 15:16
- ГУР: российские удары по инфраструктуре Украины готовились с начала октября : Vesti.ua 15:14
- Ракетные удары по инфраструктуре рф планировала еще до обвала Крымского моста - разведка : RegioNews 15:11
- Ракетные удары по Киеву и инфраструктуре оккупанты планировали с начала октября, - ГУР : Преступности.нет 15:10
- Удары по Киеву и инфраструктуре в РФ планировали с начала октября - ГУР МОУ : Новини Донбасу 15:09
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- Ракетные удары по Киеву и инфраструктуре россияне планировали еще с начала октября - ГУР : УП: Економічна правда 15:04
- 10 октября 2022 14:37 Разведка: Россияне планировали массированные удары по Украине еще до обвала Крымского моста : Dynamomania.com 15:04
- Ракетные удары по Киеву и инфраструктуре рашисты планировали с начала октября - ГУР : ОстроВ 15:02
- Ракетные удары по украинской инфраструктуре россия планировала еще с начала октября - разведка : Укринформ 15:02
- Планировали заранее: в украинской разведке раскрыли детали, как Кремль готовился к массированным атакам по Украине : ТСН.ua 15:01
- Ракетные удары по украинской столице и инфраструктуре россияне планировали еще неделю назад : Odessa Online 15:00
- Ракетные удары по Киеву москва планировала еще в начале октября, - ГУР : Новини Live 14:58
- Ракетные удары по украинской столице и инфраструктуре россияне планировали еще неделю назад : Одесский Наблюдатель 14:53
- 14:19 10.10.2022 Российские ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины готовились ещё с начала октября - ГУР Минобороны : Интерфакс-Україна 14:46
- 10 октября, 14:20 Читати українською Разведка: оккупанты готовили ракетный удар по Украине с начала октября : Dumskaya.net 14:33
- 10.10.2022 14:14 В украинской разведке знали о запланированном массированном ударе РФ : ДонПресс 14:33
- Ракетные удары по Киеву и инфраструктуре россияне планировали еще с начала октября - ГУР : Українська правда 14:10