Офис президента призвал украинцев ограничить потребление электричества сегодня вечером (23)

Страна.ua 2022.10.10 15:16

15:02, сегодня Такие меры помогут пройти критические нагрузки украинских электросетей. Фото: t.me/tymoshenko_kyrylo Власти призывают украинцев ограничить потребление электроэнергии сегодня с 17:00 до 22:00 из-за ракетных ударов РФ по энергетической инфраструктуре. "Это поможет пройти критические нагрузки наших электросетей", - написал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Ранее ГосЧС сообщала, что из-за ракетных ударов в пяти областях Украины