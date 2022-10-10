Офис президента призвал украинцев ограничить потребление электричества сегодня вечером (23)

- 10 октября 2022 15:35 Украинцев призвали ограничить потребление электроэнергии сегодня вечером : thePage 16:26
- Украинцев просят вечером ограничить потребление электроэнергии : Единая Одесса 16:25
- Тимошенко призвал не пользоваться электроприборами с 17.00 до 22.00 : Новини Донбасу 16:09
- Украинцев просят ограничить потребление электроэнергии с 17:00 до 22:00 : ОстроВ 16:02
- Украинцев просят сократить потребление электроэнергии вечером 10 октября : Online.ua 16:01
- 15:30 10.10.22 Украинцев просят вечером ограничить потребление электроэнергии : Одесса 24 15:59
- Украинцев просят вечером ограничить потребление электроэнергии : Одесский Наблюдатель 15:53
- Офис президента обратился к украинцам : Gazeta.ua 15:48
- Украинцев призвали сегодня не пользоваться электричеством : Кстати+ 15:44
- 15:17 10.10.2022 "Выключите свет": ОПУ просит всех сегодня ограничить потребление электроэнергии с 17:00 : Петр и Мазепа 15:39
- "Поможет пройти критические нагрузки": украинцев призвали уменьшить потребление электричества : Фокус 15:35
- Украинцев призывают ограничить потребление электроэнергии сегодня вечером : Depo 15:33
- 10.10.2022 15:22 В Офисе президента просят ограничить сегодня потребление электроэнергии : ДонПресс 15:33
- Массированная атака РФ: на Банковой призвали украинцев ограничить потребление электроэнергии на один вечер : ТСН.ua 15:31
- Из-за ударов рашистов: в ОП призвали украинцев вечером ограничить потребление электроэнергии : Українські національні новини 15:31
- Украинцев просят ограничить потребление электроэнергии : Днепровский городской портал 15:31
- Украинцев просят ограничить потребление электроэнергии сегодня с 17:00 до 22:00 : Donbass.UA 15:22
- 14:43 10.10.2022 К.Тимошенко призвал не пользоваться электроприборами с 17.00 до 22.00 : Интерфакс-Україна 15:16
- Офис президента призвал украинцев ограничить потребление электричества сегодня вечером : Страна.ua 15:16
- Украинцев призвали сегодня меньше пользоваться электроприборами, чтобы ослабить нагрузку на электросети после обстрелов : Преступности.нет 15:10
- 10.10.22 14:51 Украинцев призвали ограничить потребление электроэнергии сегодня с 17:00 до 22:00 : Цензор.Нет 15:02
- В Офисе президента попросили украинцев ограничить потребление электроэнергии сегодня с 17:00 до 22:00 : Новое Время 15:01
- Украинцев просят вечером ограничить потребление электроэнергии : Odessa Online 15:00