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Украинцев призвали ограничить потребление электроэнергии с 17:00 до 23:00 (75)

Мiнфiн 2022.10.10 15:38
Власти призвали украинцев ограничить потребление электроэнергии с 17:00 до 23:00 в пиковые часы. Об этом сообщил глава энергетического комитета ВРУ Андрей Герус и заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Подписывайтесь на страницу "Минфина" в фейсбуке: главные финансовые новостиОграниченное потребление "В результате сегодняшних обстрелов убедительно просим всех, по возможности, сегодня с 17:00 до 23:00 ограничить потребление
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