Украинцев призвали ограничить потребление электроэнергии с 17:00 до 23:00 (75)

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- Украинцы, снижайте потребление электроэнергии во время вечернего пика : Матриця свободи 18:14
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- Киевлян призывают выключить лишние электроприборы : Status Quo 18:12
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- Шмыгаль: Большинство объектов энергетики сможем восстановить уже сегодня : Новини Донбасу 17:39
- Шмыгаль назвал сроки восстановления электроснабжения по регионам : Bigmir)net Новини 17:38
- Украинцев попросили сегодня вечером ограничить потребление электроэнергии : Korzo News 17:37
- Октябрь, 10 в 17:06 Большинство объектов энергетической инфраструктуры сможем восстановить уже сегодня - Шмыгаль : ICTV Факти 17:36
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- 16:27 10.10.2022 Шмыгаль: большинство объектов энергетической инфраструктуры сможем восстановить уже сегодня : Интерфакс-Україна 17:30
- Когда возобновят электроснабжение после массированных ударов: Шмыгаль назвал сроки : Судово-юридична газета 17:23
- Вечером в Днепре ограничат электротранспорт и жителей просят не включать лишние электроприборы : Новости Днепра 17:22
- Шмыгаль: Разрушенные объекты энергетической инфраструктуры удастся восстановить сегодня-завтра : Укринформ 17:16
- Шмыгаль назвал сроки восстановления поврежденных объектов энергетической инфраструктуры : Слово і Діло 17:11
- Какие электроприборы потребляют много электроэнергии и что стоит выключить вечером 10 октября : Апостроф. Лайм 17:09
- Названы сроки возобновления электроснабжения после массированных ударов по Украине : From-UA.com 17:05
- У Зеленского попросили украинцев ограничить вечером потребление электроэнергии: что нужно сделать : Факти 17:04
- Шмигаль заверил, что уже сегодня восстановят большинство объектов инфраструктуры, поврежденных в результате российских обстрелов : Еспресо TV 17:04
- Власти призывают население выключить лишние электроприборы в вечерний пик потребления во избежание аварийных отключений : СЛОВО Одесса 17:03
- Шмыгаль сообщил, когда в регионах возобновят электроснабжение после массированных обстрелов Украины : ТСН.ua 17:02
- Когда энергетика Украины восстановится после обстрелов: Шмыгаль назвал сроки : Obozrevatel 17:01
- Шмигаль: "Большинство объектов энергетической инфраструктуры сможем восстановить уже сегодня" : Odessa Online 17:00
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- Шмыгаль назвал сроки возобновления электроснабжения после массированных ударов : РБК-Україна 16:46
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- 10 октября 2022, 16:36 Электроснабжение нарушено практически по всей стране, в 8 регионах есть проблемы с водоснабжением из-за обстрелов рф, - Шмыгаль : Східний варіант 16:43