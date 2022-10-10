ВСУ за 3,5 часа уничтожили 13 дронов-камикадзе (22)

- Вторая волна масштабных "тревог": Воздушные силыотбили атаку иранских дронов : Вісті-UA.net 22:33
- Украинские защитники за 3,5 часа уничтожили 13 дронов-камикадзе : From-UA.com 22:05
- Воины ВСУ уничтожили 13 "Shahed-136" во время второй "большой" воздушной тревоги : ОстроВ 22:02
- Дроны долетались - сколько "шахидов" сегодня уничтожила ПВО : Gazeta.ua 21:44
- 10 октября 20:04 За день в небе над Украиной уничтожили 13 иранских беспилотников : Forbes Україна 21:43
- 10.10.2022 в 21:05 В ВСУ объяснили, почему была объявлена повторная воздушная тревога по Украине : InfoResist.org 21:30
- ВСУ за 3,5 часа уничтожили 13 дронов-камикадзе : Антикор.com.ua 21:13
- ВСУ во второй половине дня сбили еще 13 дронов-камикадзе и один самолет : Громадське телебачення 21:06
- Атака дронов: украинские защитники днем сбили 13 "шахидов" : Odessa Online 21:00
- За полдня ВСУ сбили 13 российских дронов-камикадзе Shahed-136 : Новости N 20:57
- Во время второй "большой" воздушной тревоги ВСУ уничтожили 13 дронов-камикадзе : Укринформ 20:46
- Октябрь, 10 в 20:13 За три часа ВСУ сбили 13 иранских дронов Shahed-136 : ICTV Факти 20:36
- Украинские воины уничтожили 13 дронов Shahed-136 за 3,5 часа : Еспресо TV 20:34
- Названа причина второй воздушной тревоги 10 октября : UA.News 20:28
- Воздушные силы после обеда сбили 13 иранских "Шахидов" : ТСН.ua 20:16
- 19:47 10.10.2022 Оккупанты атакуют северные области и Киев дронами-камикадзе - ВС ВСУ : Интерфакс-Україна 20:16
- Вторая волна масштабных "тревог" была связана с иранскими дронами - Воздушные силы : УНИАН 20:13
- За 3,5 часа ВСУ уничтожили 13 дронов-камикадзе : Головне в Україні 20:05
- 10.10.22 20:01 За 3,5 часа ВСУ уничтожили 13 дронов-камикадзе : Цензор.Нет 20:02
- Во второй половине дня рашисты атаковали "Шахедами" : OstanniPodii.com 20:01
- ВСУ за 3,5 часа уничтожили 13 дронов-камикадзе : РБК-Україна 19:46
- Оккупанты атакуют Украину дронами-камикадзе, 13 сбиты : Українська правда 19:40