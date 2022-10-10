ВСУ отбили атаки РФ в районе 5 населенных пунктов: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (1)

УНИАН 2022.10.10 20:43
Надя Пришляк
20:40, 10.10.22
В отдельных учебных заведениях Донецкой области, одновременно с учебным
процессом, продолжается размещение военнослужащих подразделений врага.
В Генштабе отмечают, что враг пытается удержать временно захваченные
территории / фото facebook.com/GeneralStaff.ua
За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских
оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Майорск,
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