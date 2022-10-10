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ВСУ за сутки ликвидировали еще 370 оккупантов - Генштаб

ВСУ за сутки ликвидировали еще 370 оккупантов - Генштаб (35)

RegioNews 2022.10.10 11:10
10 октября 2022, 11:02 Фото: из открытых источников Украинские военные за сутки ликвидировали еще 370 российских оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 62 870 военных Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Генштаба ВСУ. Общие боевые потери противника на 10 октября ориентировочно составили: личного состава - около 62870 (+370); танков - 2495 (+9); боевых бронированных машин - 5149 (+16);
ГЕНШТАБ, ТАНК, ПОТЕРЯ, КРАМАТОРСК, КАТЕР, ПРОТИВНИК, Украина, Россия
2022.10.11 (35)

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