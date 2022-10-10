ВСУ за сутки ликвидировали еще 370 оккупантов - Генштаб (35)

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- Новый психологический барьер есть: более 63 тысяч убитых оккупантов : Флот2017 11:28
- 295 крылатых ракет, 268 самолетов. Генштаб ВСУ назвал потери россии на 11 октября с момента начала полномасштабной войны против Украины : Sportarena.com 11:21
- Уничтожены 240 оккупантов и 46 крылатых ракет: Генштаб обновил потери врага : СтопКор 11:21
- За прошлые сутки ВСУ уничтожили 240 оккупантов, и сбили 46 ракет : Спорт.ua 11:20
- Потери армии РФ превысили 63 тысячи человек - Генштаб : Bigmir)net Новини 11:08
- ВСУ уничтожили уже 63 110 российских военных : Прямий канал 11:07
- За сутки украинские защитники уничтожили 240 рашистов, 9 танков, 46 крылатых ракет, 17 БПЛА и самолет : Odessa Online 11:00
- Потери россии уже перевалили за 63 тысячи военных : Одесса Медиа 11:00
- Россия потеряла около 240 солдат за сутки - Генштаб ВСУ : Крым.Реалии RFE/RL 10:44
- Генштаб ВСУ: количество ликвидированных оккупантов превысило 63 тысячи : ПрессОрг24 10:43
- ВСУ за сутки уничтожили 240 оккупантов - Генштаб : MY.UA 10:39
- ВСУ за сутки уничтожили 240 оккупантов - Генштаб : DailyUA 10:38
- 11.10.2022 10:14 Боевые потери россиян среди личного состава немного уменьшились : ДонПресс 10:33
- Потери России в Украине превысили 63 тысячи военных: Генштаб сообщил, где ликвидировали больше всего оккупантов : Новое Время 10:31
- Генштаб ВСУ: количество ликвидированных оккупантов превысило 63 тысячи : Українські національні новини 10:30
- Генштаб ВСУ говорит, что Россия уже потеряла в войне более 63 тысяч солдат : Фраза.ua 10:29
- 11 октября 2022 09:30 Боевые потери российских оккупантов на 11 октября - Генштаб ВСУ : thePage 10:26
- ВСУ "мобилизовали" за сутки на тот свет 240 оккупантов: больше всего досталось захватчикам в Донецкой области : ТСН.ua 10:16
- Уже больше 63 тысяч. Генштаб обновил потери россиян в войне с Украиной : UA-Футбол 10:12
- 46 крылатых ракет, 17 дронов и 240 оккупантов: Генштаб назвал потери России за минувшие сутки : UATV 10:12
- Потери российской армии в Украине превысили 63 тысячи военных : Слово і Діло 10:11
- Потери России уже перевалили за 63 тысячи военных : Українська правда 10:10
- ВСУ за сутки уничтожили 240 оккупантов - Генштаб : Bigmir)net Новини 10:08
- За сутки ВСУ уничтожили 240 оккупантов, девять танков, самолет, 46 ракет - потери России : ЛІГАБізнесІнформ 10:07
- ВСУ за сутки ликвидировали около 240 оккупантов, сбили самолет и 46 ракет - Генштаб : Гордон 10:05
- 46 крылатых ракет уничтожено за прошедшие сутки: боевые потери врага по состоянию на 11 октября : 2+2 10:03
- 11.10.22 09:54 Общие боевые потери РФ с начала войны - около 63 110 человек, 268 самолетов, 235 вертолетов, 2504 танка, 1496 артсистем, 5162 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА : Цензор.Нет 10:02
- 09:34 11.10.2022 Оккупанты потеряли за сутки в Украине около 240 военных, 10 артсистем и 17 беспилотников - Генштаб ВСУ : Интерфакс-Україна 10:01
- Генштаб: потери России превысили 63 тысячи военных : РБК-Україна 10:01
- Уничтожено 240 военных преступников : OstanniPodii.com 10:01
- Россияне несут колоссальные потери на трех направлениях: сколько уже "200-х" : Gazeta.ua 09:44
- 11 октября 2022, 09:33 Украинские войска уничтожили еще 240 оккупантов, самолет и 9 танков, больше всего - в Донецкой области : Східний варіант 09:43
- За сутки сбиты 46 крылатых ракет и 17 БПЛА врага, общие потери л/с превысили 63 тысячи : Головне в Україні 09:35
- ВСУ уничтожили сотни российских "мобиков" на юге : Gazeta.ua 00:44