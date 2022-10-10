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Фокус: Украина

Вся страна была в огне: Залужный показал карту ракетных атак России на Украину

Вся страна была в огне: Залужный показал карту ракетных атак России на Украину (8)

Главред 2022.10.10 22:05
10 октября 2022, 22:02 Силы и средства ПВО Сухопутных войск ВСУ и их зенитные расчеты уничтожили большинство смертоносных ракет и боеприпасов. Валерий Залужный / Минобороны, Нацполиция Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал карту ракетных обстрелов Украины 10 октября. В Telegram-канале была показаны места, куда россияне попали своими ракетами. "Это схема нанесения государством-агрессором РФ ракетно-авиационных и
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2022.10.11 (8)

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