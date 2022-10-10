Вся страна была в огне: Залужный показал карту ракетных атак России на Украину (8)

2022.10.11 (8)2022.10.10 (233) →
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- Оккупанты нанесли по украинским городам массированный ракетный удар. Фоторепортаж : Гордон 01:06
- ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В Кривом Роге в обесточенной шахте остается 98 горняков, продолжается спасательная операция : Преступности.нет 00:39
- Во время ракетной атаки под землей находились 850 шахтеров: большинство из них уже спасли : 24 канал 00:30
- США собирают срочную встречу "Рамштайна" в связи с массированными ударами РФ по Украине : Антикор.com.ua 00:13
- Арестович заявил о возможности продолжения российских обстрелов ночью : Online.ua 00:01
- В Кривом Роге из обесточенных шахт спасли 756 шахтеров. Еще 98 - до сих пор под землей : Odessa Online 00:00