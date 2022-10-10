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Шахтер - Реал. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов (35)

Новое Время 2022.10.10 19:16
10 октября, 19:08 Шахтер примет Реал в Варшаве (Фото:REUTERS/Susana Vera) НВ представляет анонс поединка 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов между Шахтером и Реалом. Матч Шахтер (Украина) - Реал (Испания) состоится 11 октября в 22:00 по киевскому времени в Варшаве на стадионе Войска Польского имени маршала Юзефа Пилсудского. Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia.
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2022.10.11 (35)

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