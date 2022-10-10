Шахтер - Реал. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов (35)

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- Аналитики значительно повысили шансы Шахтера на выход из группы Лиги чемпионов : Sportarena.com 11:21
- Лига чемпионов. "Милан" против "Челси", "ПСЖ" - "Бенфика", "Боруссия" Д примет "Севилью" : Tribuna.com Украина 11:19
- Свободный мир должен помочь остановить геноцид украинцев - Кличко : MY.UA 10:39
- "Шахтер" - "Реал": где и когда смотреть ответный матч Лиги чемпионов : ЛІГАБізнесІнформ 10:37
- Шахтер - Реал: прогноз на матч Лиги чемпионов : iSport.ua 10:36
- Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций 11 октября : Еспресо TV 10:34
- "Шахтер" - "Реал": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов : Obozrevatel 10:31
- Шахтеру это не понравится: Реал может отказаться от покупки бразильского таланта "горняков" : FanDay.net 10:27
- Селтик - Лейпциг. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.10.2022 : UA-Футбол 10:12
- "Шахтер" - "Реал": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов : Еспресо TV 10:04
- Шахтер - Реал: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов : ТСН.ua 10:01
- Остановим эту бессмысленную войну сейчас, - Владимир Кличко призывает мир помочь Украине : 24 канал 10:00
- "Слепленные из такого теста, что не можем думать о плохом". Вратарь "Шахтера" Трубин - о мотивации на ЛЧ во время войны : Запорожские вести 09:41
- Шахтер - Реал: где смотреть матч Лиги чемпионов : iSport.ua 09:36
- У меня нет слов, я ошеломлен, - Йовичевич о моральном состоянии Шахтера перед игрой с Реалом : 24 канал 09:30
- "Мы сосредоточены на Шахтере": звезда Реала расчсчитывает досрочно оформить выход в плей-офф Лиги чемпионов : FanDay.net 09:26
- "Шахтер" - "Реал". Предматчевая пресс-конференция Игора Йовичевича. Лига чемпионов : Про Футбол 09:07
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- Анчелотти: У нас есть возможность выйти в плей-офф, поэтому мы хотим решить этот вопрос : iSport.ua 00:36
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