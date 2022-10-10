10 октября 14:54 Украинцев призвали выключить свет и не пользоваться электроприборами сегодня вечером (8)

2022.10.11 (8)2022.10.10 (341) →
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- В Кривом Роге из трех обесточенных шахт спасли горняков, еще 98 -до сих пор под землей : Goodnews.ua 00:46
- В результате ракетной атаки погибли 14 человек, около 100 травмированы : Goodnews.ua 00:46
- Сколько Путин потратил на массированный ракетный удар : Gazeta.ua 00:44
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