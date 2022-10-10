Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

10 октября 14:54 Украинцев призвали выключить свет и не пользоваться электроприборами сегодня вечером

10 октября 14:54 Украинцев призвали выключить свет и не пользоваться электроприборами сегодня вечером (8)

Forbes Україна 2022.10.10 15:43
Анита Прасад Forbes В Офисе президента призвали украинцев выключить свет с 17:00 до 22:00 после массовых обстрелов со стороны России. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Ключевые факты "В результате сегодняшних обстрелов рашистов, убедительно просим всех, по возможности, сегодня с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии", - написал он.
ОБСТРЕЛ, УДАР, ОККУПАНТ, РАКЕТА, АТАКА, ЗАПОРОЖЬЕ, Россия, Украина, Киев, Запорожье, Львов
2022.10.11 (8)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022