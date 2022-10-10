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Массированный обстрел Украины: россияне повредили 11 объектов инфраструктуры

Массированный обстрел Украины: россияне повредили 11 объектов инфраструктуры (8)

РБК-Україна 2022.10.10 12:16
Украина, Понедельник 10 октября 2022 12:01 Фото: в результате массированного удара по Украине повреждены объекты инфраструктуры (Getty Images) Автор: Иван Носальский В результате массированных ударов по территории Украины 10 октября были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram. По его словам, после повреждения 11 инфраструктурных объектов в восьми
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2022.10.11 (8)

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