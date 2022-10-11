11 октября 2022, 09:06 Новый командующий армией рф в Украине вряд ли достигнет поставленной цели, - британская разведка (11)

2022.10.11 (11)2022.10.10 (4) →
- Новому командующему войсками рф в Украине будет сложно выполнить задачу кремля - разведка Британии : Укринформ 09:46
- Новый командующий Суровикин вряд ли достигнет поставленной цели в Украине - британская разведка : ТСН.ua 09:46
- Британская разведка объяснила, изменит ли ход войны новый командующий армией РФ в Украине : Gazeta.ua 09:44
- Разведка Британии оценила назначение командующего армией РФ в Украине : Bigmir)net Новини 09:38
- Столкнется с проблемами: разведка Британии оценила назначение Суровикина командующим войсками : 24 канал 09:30
- 11 октября 2022, 09:06 Новый командующий армией рф в Украине вряд ли достигнет поставленной цели, - британская разведка : Східний варіант 09:13
- Путин назначил нового командующего на войну в Украине. "Партия войны" рф в восторге. The Guardian рассказывает, кто такой Суровикин : Fin.org.ua 09:04
- Британская разведка объяснила, почему новому командующему "спецоперацией" будет сложно выполнить задачу Кремля : Еспресо TV 09:04
- Новый командующий армией РФ в Украине вряд ли достигнет поставленных целей, - британская разведка : РБК-Україна 08:46
- Путин назначил нового командующего на войну в Украине. "Партия войны" РФ в восторге. The Guardian рассказывает, кто такой Суровикин : Укрудпром 08:13