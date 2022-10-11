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11 октября 2022, 09:06 Новый командующий армией рф в Украине вряд ли достигнет поставленной цели, - британская разведка

11 октября 2022, 09:06 Новый командующий армией рф в Украине вряд ли достигнет поставленной цели, - британская разведка (11)

Східний варіант 2022.10.11 09:13
Новый командующий российской армии в Украине генерал Сергей Суровикин получит мало ресурсов для достижения политических целей, поставленных перед ним. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter. Как отмечается в сводке, 8 октября 2022 года Министерство обороны россии (МО) объявило о назначении генерала Сергея Суровикина главнокомандующим Объединенной группировки войск, которая проводит "специальную военную
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2022.10.11 (11)

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