11 октября 2022, 09:06 Новый командующий армией рф в Украине вряд ли достигнет поставленной цели, - британская разведка (11)

Східний варіант 2022.10.11 09:13

Новый командующий российской армии в Украине генерал Сергей Суровикин получит мало ресурсов для достижения политических целей, поставленных перед ним. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter. Как отмечается в сводке, 8 октября 2022 года Министерство обороны россии (МО) объявило о назначении генерала Сергея Суровикина главнокомандующим Объединенной группировки войск, которая проводит "специальную военную