Из-за ракетного удара по центру Киева есть пострадавшие - ГСЧС (2)

Українські національні новини 2022.10.10 09:31
КИЕВ. 10 октября. УНН. В результате ракетного удара по Шевченковскому
району - центру Киева есть пострадавшие. Об этом журналисту УНН сообщила
пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.
Цитата
"Пострадавшие есть", - сказала Водолага.
При этом "Суспільне" со ссылкой на Водолагу сообщает, что также есть
погибшие.
Дополнение
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в Шевченковском
районе - в центре столицы.
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