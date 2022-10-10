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Из-за ракетного удара по центру Киева есть пострадавшие - ГСЧС

Из-за ракетного удара по центру Киева есть пострадавшие - ГСЧС (2)

Українські національні новини 2022.10.10 09:31
КИЕВ. 10 октября. УНН. В результате ракетного удара по Шевченковскому району - центру Киева есть пострадавшие. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Киеве Светлана Водолага. Цитата "Пострадавшие есть", - сказала Водолага. При этом "Суспільне" со ссылкой на Водолагу сообщает, что также есть погибшие. Дополнение Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в Шевченковском районе - в центре столицы.
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2022.10.11 (2)

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