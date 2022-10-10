В Киеве в результате обстрела поврежден железнодорожный вокзал: движение поездов продолжается (1)

UA.News 2022.10.10 11:28
UA.NEWS 10 Жовтня 2022 11:12
10 октября взрывом в Киеве поврежден центральный железнодорожный вокзал.
Однако движение поездов продолжается.
Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.
"Взрывной волной повреждены окна здания центрального вокзала в Киеве,
однако вокзал работает, высадка и посадка на поезда проводится через
западный и восточный подземные переходы, которые одновременно выполняют
роль укрытия", - говорится в сообщении.
ВОКЗАЛ, ПОЕЗД, УКРЫТИЕ, КИЕВ, УКРЗАЛИЗНЫЦЯ, ВЫСАДКА, Кличко
, Киев
, Украина
, Россия
, Харьков