Пострадавший в результате обстрела пешеходный мост в Киеве сделан из стали "Азовстали" (3)

Громадське телебачення 2022.10.10 17:06
Евгения Луценко
10 октября, 2022 16:51
Пострадавший в результате российских обстрелов 10 октября пешеходно-
велосипедный мост в Киеве изготовлен из 700 тонн стали с завода "Азовсталь"
в Мариуполе, который до последнего защищали украинские военные.
Об этом сообщает пресс-служба финансово-экономической группы System Capital
Management.
В эту группу входит горно-металлургический холдинг "Метинвест", которому и
принадлежит "Азовсталь".
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