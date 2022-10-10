Пострадавший в результате обстрела пешеходный мост в Киеве сделан из стали "Азовстали" (3)

Громадське телебачення 2022.10.10 17:06

Евгения Луценко 10 октября, 2022 16:51 Пострадавший в результате российских обстрелов 10 октября пешеходно- велосипедный мост в Киеве изготовлен из 700 тонн стали с завода "Азовсталь" в Мариуполе, который до последнего защищали украинские военные. Об этом сообщает пресс-служба финансово-экономической группы System Capital Management. В эту группу входит горно-металлургический холдинг "Метинвест", которому и принадлежит "Азовсталь".