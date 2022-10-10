Лукашенко собрал силовиков и объявил о развертывании вместе с Путиным новой группировки войск (1)

Цензору.нет 2022.10.10 16:16

10-окт, 03:569 Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 10 октября провел встречу со своими военными и силовыми руководителями. На совещании он заявил, что якобы накануне Минск неофициальными каналами "предупредили о нанесении удара по Беларуси с территории Украины". "Мой ответ был прост: "Докажите президенту Украины и другим сумасшедшим, что Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся своими