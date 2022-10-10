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Лукашенко собрал силовиков и объявил о развертывании вместе с Путиным новой группировки войск

Лукашенко собрал силовиков и объявил о развертывании вместе с Путиным новой группировки войск (1)

Цензору.нет 2022.10.10 16:16
10-окт, 03:569 Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 10 октября провел встречу со своими военными и силовыми руководителями. На совещании он заявил, что якобы накануне Минск неофициальными каналами "предупредили о нанесении удара по Беларуси с территории Украины". "Мой ответ был прост: "Докажите президенту Украины и другим сумасшедшим, что Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся своими
ЛУКАШЕНКО, БЕЛАРУСЬ, ГРУППИРОВКА, ВОЙСКО, РАЗВЕРТЫВАНИЕ, ПУТИН, Лукашенко, Путин, Россия, Беларусь, Украина, Киев
2022.10.11 (1)

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