Лидеры стран G7 проведут срочное совещание с Зеленским на фоне обстрелов Украины (1)

Новости N 2022.10.10 15:57
Сегодня в 15:45
Главы стран "Большой семерки" (G7) проведут срочное совещание с президентом
Украины Владимиром Зеленским из-за ракетных ударов россиян по украинской
территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря
канцлера Германии Штеффена Хебештрайта, которое приводит Bild.
По его словам, совещание пройдет сегодня, 10 октября, в онлайн-формате во
второй половине дня.
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