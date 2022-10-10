Лидеры стран G7 проведут срочное совещание с Зеленским на фоне обстрелов Украины (1)

Новости N 2022.10.10 15:57

Сегодня в 15:45 Главы стран "Большой семерки" (G7) проведут срочное совещание с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за ракетных ударов россиян по украинской территории. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря канцлера Германии Штеффена Хебештрайта, которое приводит Bild. По его словам, совещание пройдет сегодня, 10 октября, в онлайн-формате во второй половине дня.