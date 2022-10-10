Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Лидеры стран G7 проведут срочное совещание с Зеленским на фоне обстрелов Украины

Лидеры стран G7 проведут срочное совещание с Зеленским на фоне обстрелов Украины (1)

Новости N 2022.10.10 15:57
Сегодня в 15:45 Главы стран "Большой семерки" (G7) проведут срочное совещание с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за ракетных ударов россиян по украинской территории. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря канцлера Германии Штеффена Хебештрайта, которое приводит Bild. По его словам, совещание пройдет сегодня, 10 октября, в онлайн-формате во второй половине дня.
ЗЕЛЕНСКИЙ, ОЛАФ, СОЗЫВ, КАНЦЛЕР, УКРАИНА, ОБСТРЕЛ, Зеленский, Ермак, Украина, Россия, Германия, Франция, Киев, Львов
2022.10.11 (1)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022