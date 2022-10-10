ЕС продлил механизм защиты украинских беженцев до 2024 года (1)

Payspace Magazine 2022.10.10 16:45
10.10.2022 15:02
Об этом сообщила европейский комиссар по вопросам внутренних дел Илва
Йоханссон
https://gmk.center/
Европейская комиссия приняла решение продлить еще на один год - до марта
2024 года - действие Директивы временной защиты, которая предоставляет
украинцам, вынужденным покинуть страну из-за войны, которую ведет Россия,
ряд прав, в частности, на работу, жилье, образование, медицинскую помощь,
сообщает Интерфакс.
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