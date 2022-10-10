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Массированный ракетный удар по Украине: в Генштабе ВСУ уточнили данные

Массированный ракетный удар по Украине: в Генштабе ВСУ уточнили данные (8)

Цензору.нет 2022.10.10 22:16
10-окт, 16:459 В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины уточнили данные по сегодняшнему массированному ракетному удару, нанесенному российскими оккупантами по Украине. Об этом говорится в сообщении Генштаба в Facebook. "Уточненные данные по массированному ракетному удару по состоянию на 14.00. Российская Федерация использовала 84 крылатые ракеты, 24 беспилотных летательных аппарата, из них 13 - иранские "Шахид-136", - говорится в сообщении.
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2022.10.11 (8)

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