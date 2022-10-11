Воздушные Силы ВСУ уничтожили 20 крылатых ракет и 13 дронов-камикадзе, атаковавших Украину (30)

Центр журналистских расследований 2022.10.11 17:37

16:48 Воздушные Силы ВСУ 11 октября уничтожили 20 крылатых ракет и 13 иранских дронов-камикадзе Shahed-136, которыми войска РФ атаковали территорию Украины. Об этом сообщает командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. Как отмечается, по состоянию на 13:30 российские оккупанты нанесли два массированных ракетных удара по городам и объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины.