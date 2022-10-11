Воздушные Силы ВСУ уничтожили 20 крылатых ракет и 13 дронов-камикадзе, атаковавших Украину (30)

2022.10.11 (30)2022.10.10 (5) →
- Воздушные Силы ВСУ уничтожили 20 крылатых ракет и 13 дронов-камикадзе, атаковавших Украину : Центр журналистских расследований 17:37
- ВСУ сбили уже 20 российских ракет и 13 дронов : World News 17:34
- Воздушные Силы ВСУ уничтожили 20 крылатых ракет и 13 БПЛА-камикадзе : Перший Криворізький 17:02
- Во время утренней атаки силы ПВО уничтожили 20 вражеских крылатых ракет и 13 дронов-камикадзе : Одесский Наблюдатель 16:53
- 20 ракет и 13 иранских БПЛА-камикадзе уничтожено ВСУ за половину дня : Новини Донбасу 16:39
- Украинская ПВО уничтожила за сегодня 20 крылатых ракет и 13 дронов-камикадзе : Укринформ 16:31
- ВСУ сбили уже 20 российских ракет и 13 дронов : Хвиля 16:06
- В течение дня Воздушные силы ВСУ уничтожили 33 цели. Оккупанты запускают высокоточное оружие : Громадське телебачення 16:06
- Украинская ПВО сегодня сбила 20 крылатых ракет и 13 дронов-камикадзе, - Воздушные силы : Фокус 16:05
- Уничтожено 33 воздушные цели : OstanniPodii.com 16:01
- В течение дня ВСУ уничтожили 20 российских ракет и 13 дронов Shahed-136 : Новое Время 15:46
- ВСУ сбили сегодня уже 20 крылатых ракет : Винница Реал 15:40
- Украинская ПВО сбила 20 крылатых ракет из 28 выпущенных Россией и 13 иранских дронов "Shahed-136" : MY.UA 15:39
- 11.10.22 14:58 По состоянию на 13:30 сбиты 20 из 28 вражеских ракет и 13 БпЛА "Shahed-136", - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА : Цензор.Нет 15:32
- 15:02 11.10.2022 Силы ПВО Украины во вторник уничтожили 20 российских ракет и 13 дронов-камикадзе -ВС ВСУ : Интерфакс-Україна 15:30
- Украинская ПВО сбила 20 крылатых ракет из 28 выпущенных Россией и 13 иранских дронов "Shahed-136" : ТСН.ua 15:16
- Массированная атака по Украине: названо количество сбитых ракет : Bigmir)net Финансы 15:14
- Украинские воины сбили сегодня 18 российских ракет : ОстроВ 15:01
- Во время утренней атаки силы ПВО уничтожили 20 вражеских крылатых ракет и 13 дронов-камикадзе : Odessa Online 14:59
- Украинские ПВО отбивают атаки с Каспия: сколько ракет уничтожено : From-UA.com 14:05
- Одесские ПВО отразили массированную атаку: детали невероятного результата : Politeka 13:40
- ПВО сбило над Днепропетровщиной 4 вражеских ракеты : Днепровский городской портал 12:31
- Воздушное командование "Юг" уничтожило четыре российские ракеты : Новини Live 11:58
- Силы ПВО отражают ракетные атаки РФ с Каспия : Винница Реал 11:40
- 11 октября 2022 11:16 Массированная ракетная атака, день 2. В Украину летят ракеты из Каспия, есть прилеты (ОБНОВЛЯЕТСЯ) : thePage 11:26
- Атаки РФ на украинские города: ВСУ сбили ракеты и дроны в Одесской, Хмельницкой и Киевской областях : Новое Время 11:01
- На рассвете над Николаевской областью сбили пять иранских беспилотников-камикадзе : Корабелов.инфо 09:42
- Калибрами и Искандерами. Арестович предупредил о возможности повторной массированной атаке ночью : Новое Время 01:16