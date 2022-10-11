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Жители Киева и области отозвались на призывы властей и уменьшили потребление э/э больше чем на 26%

Жители Киева и области отозвались на призывы властей и уменьшили потребление э/э больше чем на 26% (6)

FinOboz 2022.10.11 00:27
11.10.2022 В вечерние часы 10 октября жители Киева и Киевской области уменьшили потребление электроэнергии на 26,5% по сравнению с обычным осенним днем, сообщила НЭК "Укрэнерго". "Общая мощность электроприборов, которые потребители добровольно (сверх величины принудительного ограничения) не включали в этот период, равна мощности более 93 тысяч электрочайников или 46 тысяч стиральных машин", -
ОТКЛЮЧЕНИЕ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, КИЕВ, ЭНЕРГОСИСТЕМА, ОБЛАСТЬ, ОБСТРЕЛ, Кличко, Кудрицкий, Киев, Россия, Украина
2022.10.11 (6)

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