Жители Киева и области отозвались на призывы властей и уменьшили потребление э/э больше чем на 26% (6)

2022.10.11 (6)2022.10.10 (90) →
- На Сумщине электроснабжение восстановлено в двух районах - ОВА : Українська правда 00:40
- Глава Сумской ОГА доложил о ситуации с электроснабжением в области : Українські національні новини 00:30
- Жители Киева и области отозвались на призывы властей и уменьшили потребление э/э больше чем на 26% : FinOboz 00:27
- 10 октября 2022, 23:43 В ДТЭК рассказали, по какому графику в Киеве будут выключать свет : Dev.ua 00:21
- 23:40 10.10.2022 Электроснабжение в двух районах Сумской области полностью восстановили : Интерфакс-Україна 00:15
- 10.10.2022, 23:44 Киев: самое важное за сегодня : АСН.in.ua 00:10