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Украина приостанавливает экспорт электроэнергии в ЕС из-за ракетных обстрелов рф

Украина приостанавливает экспорт электроэнергии в ЕС из-за ракетных обстрелов рф (1)

ПрессОрг24 2022.10.10 19:43
10 Окт, 18:42 Украина прекращает экспорт электроэнергии в ЕС из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр энергетики Герман Галущенко, передает УНН. Детали Галущенко отметил, что россия продолжает осуществлять энергетический террор против Украины, а также усиливает энергетическое давление на Европейский Союз. По его словам, "украинская электроэнергия, которую мы экспортировали после
УКРАИНА, ЭКСПОРТ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ЭНЕРГОСИСТЕМА, ОБСТРЕЛ, ГЕНЕРАЦИЯ, Россия, Украина, Запорожье, Молдова, Польша, Киев
2022.10.11 (1)

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