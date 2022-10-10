Украина приостанавливает экспорт электроэнергии в ЕС из-за ракетных обстрелов рф (1)

ПрессОрг24 2022.10.10 19:43

10 Окт, 18:42 Украина прекращает экспорт электроэнергии в ЕС из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр энергетики Герман Галущенко, передает УНН. Детали Галущенко отметил, что россия продолжает осуществлять энергетический террор против Украины, а также усиливает энергетическое давление на Европейский Союз. По его словам, "украинская электроэнергия, которую мы экспортировали после