ВСУ за 3,5 часа уничтожили 13 дронов-камикадзе (3)

Антикор.com.ua 2022.10.10 21:13

Россияне атаковали Украину с помощью 13 иранских дронов-камикадзе Shahed- 136 в понедельник, 10 октября. Все они были уничтожены украинскими защитниками. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ . "Вторая "большая" воздушная тревога после обеда 10 октября прежде всего объявлена из-за иранских дронов-камикадзе Shahed-136, которые атакуют Киев и северные области Украины по направлению Курской области и Беларуси", - сказано в сообщении.