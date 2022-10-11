ВСУ за 3,5 часа уничтожили 13 дронов-камикадзе (3)

Антикор.com.ua 2022.10.10 21:13
Россияне атаковали Украину с помощью 13 иранских дронов-камикадзе Shahed-
136 в понедельник, 10 октября. Все они были уничтожены украинскими
защитниками.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ .
"Вторая "большая" воздушная тревога после обеда 10 октября прежде всего
объявлена из-за иранских дронов-камикадзе Shahed-136, которые атакуют Киев
и северные области Украины по направлению Курской области и Беларуси", -
сказано в сообщении.
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