10 октября 2022 21:26 США пообещали россии новые санкции и наказание для Путина (2)

thePage 2022.10.10 22:26

Александра Захарова США пообещали, что Путин ответит за свои преступления США решительно осудили ракетные удары россии по Украине, включая Киев, 10 октября. Атаки Москвы убили и ранили мирных жителей Украины и уничтожили цели, не имевшие военного назначения, подчеркивается в заявлении на сайте Белого дома. "Они снова демонстрируют всю жестокость незаконной войны Путина против украинского народа", - отмечают американцы.