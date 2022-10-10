10 октября 2022 21:26 США пообещали россии новые санкции и наказание для Путина (2)

thePage 2022.10.10 22:26
Александра Захарова
США пообещали, что Путин ответит за свои преступления
США решительно осудили ракетные удары россии по Украине, включая Киев, 10
октября.
Атаки Москвы убили и ранили мирных жителей Украины и уничтожили цели, не
имевшие военного назначения, подчеркивается в заявлении на сайте Белого
дома.
"Они снова демонстрируют всю жестокость незаконной войны Путина против
украинского народа", - отмечают американцы.
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