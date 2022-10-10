Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

10 октября 2022 21:26 США пообещали россии новые санкции и наказание для Путина

10 октября 2022 21:26 США пообещали россии новые санкции и наказание для Путина (2)

thePage 2022.10.10 22:26
Александра Захарова США пообещали, что Путин ответит за свои преступления США решительно осудили ракетные удары россии по Украине, включая Киев, 10 октября. Атаки Москвы убили и ранили мирных жителей Украины и уничтожили цели, не имевшие военного назначения, подчеркивается в заявлении на сайте Белого дома. "Они снова демонстрируют всю жестокость незаконной войны Путина против украинского народа", - отмечают американцы.
ПУТИН, ЗВЕРСТВО, ЖЕСТОКОСТЬ, ДЖО, АГРЕССИЯ, НАРОД, Путин, Зеленский, Украина, США, Россия, Киев
2022.10.11 (2)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022