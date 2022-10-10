Миллиардер Юрий Мильнер вместе со всей семьей вышел из гражданства России (20)

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- С начала войны уже третий миллиардер отказался от российского гражданства : BlackSeaNews.net 15:31
- Миллиардер Юрий Мильнер заявил, что вышел из российского гражданства : 24 канал 15:30
- Миллиардер Мильнер отказался от российского гражданства : Borg.expert 15:20
- Инвестор Twitter и Facebook Юрий Мильнер отказался от российского гражданства : UA.News 14:28
- Миллиардер Мильнер отказался от российского гражданства : Українці в світі 14:22
- 11 октября 2022 12:52 Еще один миллиардер из рф отказался от российского гражданства : thePage 13:25
- 12:56 / 11.10.2022 Миллиардер Юрий Мильнер отказался от гражданства россии : Багнет 13:01
- Бегство богатейших: от гражданства РФ отказался соучредитель Mail.Ru : From-UA.com 12:35
- Очередной российский миллиардер вышел из гражданства РФ : NewsSky.com.ua 11:55
- Богатейший россиянин, инвестировавший в Twitter и Facebook, отказался от гражданства РФ : УНИАН 11:13
- Миллиардер из списка Forbes отказался от российского гражданства : Новини Live 10:58
- 09:46 11.10.2022 Создатель инвесткомпании DST Мильнер отказался от гражданства РФ : Интерфакс-Україна 10:15
- Инвестор Twitter и Facebook Юрий Мильнер отказался от российского гражданства : Новое Время 09:46
- Еще один миллиардер отказался от российского гражданства : Український Бізнес Ресурс 09:42
- Ще один мільярдер відмовився від російського громадянства : Український Бізнес Ресурс 09:42
- Миллиардер Юрий Мильнер отказался от гражданства России : Крым.Реалии RFE/RL 08:44
- Еще один миллиардер вышел из гражданства РФ : Kafanews 08:38
- Уже третий бизнесмен из числа участников рейтинга Forbes отказался от российского гражданства : Матриця свободи 08:14
- Третий пошел. Российский миллиардер из списка Forbes отказался от российского гражданства : ОстроВ 08:01
- Миллиардер Мильнер, занимающий 15-е место в российском Forbes, отказался от гражданства РФ : Obozrevatel 00:01