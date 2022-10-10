Миллиардер Юрий Мильнер вместе со всей семьей вышел из гражданства России (20)

Страна.ua 2022.10.10 23:46

23:41, сегодня Мильнер давно живет в США. Фото: Форбс Российский миллиардер Юрий Мильнер, входящий в топ-15 российского списка Forbes, сообщил о выходе из российского гражданства вместе с членами семьи. Мильнеры покинули Россию еще в 2014 году и этим летом официально завершили процесс выхода из гражданства. Об этом Forbes сообщил представитель бизнесмена. 60-летний Мильнер - владелец компании DST Global, занимающейся инвестициями