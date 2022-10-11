Президент США пообещал предоставить Украине передовые системы ПВО - Белый дом (12)

2022.10.11 (12)2022.10.10 (4) →
- 11 октября 2022 09:19 Байден пообещал Украине передовые системы ПВО : Dynamomania.com 09:34
- Президент США пообещал предоставить Украине передовые системы ПВО - Белый дом : Одесский Наблюдатель 08:53
- Байден пообещал предоставить Украине передовые системы ПВО : Цензору.нет 07:16
- Байден пообещал современные системы ПВО : OstanniPodii.com 07:01
- Президент США пообещал предоставить Украине передовые системы ПВО - Белый дом : Odessa Online 07:00
- Системы ПВО для Украины: Байден сделал важное заявление : Флот2017 01:28
- Байден в телефонном разговоре с Зеленским пообещал Украине передовые системы ПВО : Типичный Херсон 01:23
- Байден вновь пообещал Украине системы ПВО : Винница Реал 01:10
- Октябрь, 10 в 23:46 США предоставят Украине современные системы ПВО - Белый дом : ICTV Факти 00:06
- "Военные преступления и злодеяния": США передадут Украине системы ПВО для борьбы с РФ, - Белый дом : Фокус 00:05
- Байден пообещал предоставить Украине передовые системы ПВО : УП Європейська правда 00:04
- Байден в телефонном разговоре с Зеленским пообещал Украине передовые системы ПВО : Новости N 23:57