Президент США пообещал предоставить Украине передовые системы ПВО - Белый дом (12)

Одесский Наблюдатель 2022.10.11 08:53

11.10.2022 Президент США Джо Байден в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал предоставить Украине передовые системы ПВО. Об этом говорится в заявлении Белого дома. Отмечается, что Байден во время разговора выразил свое осуждение ракетных ударов, нанесенных россией по Украине, в том числе по Киеву, и выразил соболезнования родным и близким погибших и раненых в результате этих бессмысленных атак.