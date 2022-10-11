Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Президент США пообещал предоставить Украине передовые системы ПВО - Белый дом

Президент США пообещал предоставить Украине передовые системы ПВО - Белый дом (12)

Одесский Наблюдатель 2022.10.11 08:53
11.10.2022 Президент США Джо Байден в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал предоставить Украине передовые системы ПВО. Об этом говорится в заявлении Белого дома. Отмечается, что Байден во время разговора выразил свое осуждение ракетных ударов, нанесенных россией по Украине, в том числе по Киеву, и выразил соболезнования родным и близким погибших и раненых в результате этих бессмысленных атак.
ДЖО, ЗЕЛЕНСКИЙ, СИСТЕМА, ОСУЖДЕНИЕ, ПЕРЕДОВАЯ, УКРАИНА, Зеленский, США, Украина, Киев, Россия, SK
2022.10.11 (12)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022