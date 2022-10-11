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Трасс инициировала срочный саммит стран-членов НАТО из-за удара РФ по Украине

Трасс инициировала срочный саммит стран-членов НАТО из-за удара РФ по Украине (13)

Gazeta.ua 2022.10.11 06:45
Трасс хочет, чтобы Россия понесла наказание за свои действия. Фото: twitter.com/trussliz Премьер-министр Великобритании Элизабет Трасс потребовала созвать срочный саммит стран-членов НАТО из-за массированного ракетного удара, который Россия нанесла 10 октября по Украине. Трасс хочет, чтобы санкционное давление на РФ было усилено, а военная помощь Запада для Украины увеличена, сообщает информационное агентство Reuters.
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