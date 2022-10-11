Милла Йовович отреагировала на массированный обстрел Украины (16)

MY.UA 2022.10.11 03:08

10 октября, 23:51 Известная американская актриса украинского происхождения Милла Йовович отреагировала на массированный обстрел Украины Россией. При этом она заявила, что ее сердце с народом Украины. "Моя родная Украина сегодня пострадала от многочисленных ракетных ударов. Мирные жители лежат на улицах когда-то мирных городов, по улицам которых я ходила и любовалась красотой. Я опустошена разрушениями и не могу представить, какое горе переживает