Милла Йовович отреагировала на массированный обстрел Украины (16)

- Уроженка Киева Милла Йовович поддержала украинцев после массовых ракетных ударов РФ : Ivona 12:56
- "Я опустошена": Мила Йовович эмоционально отреагировала на теракты РФ в Украине : Gazeta.ua 12:48
- Актриса Милла Йовович поддержала украинцев после ракетных ударов россии : Укринформ 12:16
- Горюю с украинцами: Милла Йовович эмоционально отреагировала на ракетные удары по Украине : Апостроф. Лайм 12:09
- Горюю с украинцами: Милла Йовович эмоционально отреагировала на ракетные удары по Украине : Апостроф 12:00
- "Я опустошена разрушением": Милла Йовович эмоционально прокомментировала ракетные обстрелы Украины : 24 канал 11:30
- Милла Йовович эмоционально отреагировала на массированные ракетные обстрелы Украины: "Я опустошена" : ТСН.ua 11:02
- "Мое сердце разрывается". Милла Йовович отреагировала на массированные ракетные удары по Украине : Новое Время 11:01
- Милла Йовович эмоционально отреагировала на обстрел Украины : UA.News 10:28
- Милла Йовович отреагировала на ракетные удары РФ по Украине: я опустошена разрушениями, мое сердце с украинцами : Антикор.com.ua 09:13
- Милла Йовович отреагировала на массированный обстрел Украины : Політична Думка 05:04
- "Я опустошена разрушением и горем, которые переживает сейчас мой народ", - звезда Голливуда Милла Йовович о терроре России в Украине : Еспресо TV 04:04
- Милла Йовович отреагировала на массированный обстрел Украины : MY.UA 03:08
- Милла Йовович отреагировала на массированный обстрел Украины : Bigmir)net Новини 03:08
- Милла Йовович эмоционально отреагировала на обстрел Украины : УНИАН 00:13