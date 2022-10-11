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Путин принимает ошибочные решения, армия РФ истощена - руководитель спецслужбы Британии

Путин принимает ошибочные решения, армия РФ истощена - руководитель спецслужбы Британии (12)

УНИАН 2022.10.11 07:13
Виктория Гордиенко 06:58, 11.10.22 Флеминг также утверждает, что российский народ сейчас начинает понимать проблемы, вызванные тем, что он называет "войной выбора" Путина. Украина преломила ход войны против России / фото facebook.com/GeneralStaff.ua Украина переламывает ситуацию на войне против "истощенных" российских сил. Армия РФ находится в изможденном состоянии, а все ее предыдущие достижения превращаются в поражения.
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