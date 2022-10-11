Путин принимает ошибочные решения, армия РФ истощена - руководитель спецслужбы Британии (12)

- Россияне уже видят, как "сильно Путин ошибся" - спецслужбы Британии : Gazeta.ua 09:45
- 11.10.2022 09:29 Британский эксперт: Беда России в неограниченной власти Путина : ДонПресс 09:33
- 11.10.22 06:48 Решения Путина оказались ошибочными из-за ничем не ограниченной власти, силы Москвы исчерпаны, - руководитель спецслужбы Британии : Цензор.Нет 09:02
- Силы РФ истощены - глава спецслужбы Британии : Політична Думка 08:04
- Стратегия Путина потерпела крах, а его армия истощена - руководитель спецслужбы Британии : ТСН.ua 07:46
- Россияне видят, как "сильно Путин ошибся": заявление главы спецслужбы Британии : MY.UA 07:38
- Путин принимает ошибочные решения, армия РФ истощена - руководитель спецслужбы Британии : УНИАН 07:13
- Путин совершает стратегические ошибки, его армия истощена, - спецслужбы Британии : 24 канал 07:00
- Стратегия высоких ставок Путина ошибочна, а армия РФ истощена, - британские спецслужбы : Еспресо TV 06:04
- Британские спецслужбы сообщили об истощении российской армии и ошибках путина : UA.News 05:28
- Решения Путина оказались ошибочны, а армия России истощена, - спецслужбы Британии : РБК-Україна 04:46