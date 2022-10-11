Под видом украинских диверсантов. В Луганской области оккупанты ищут своих дезертиров - Генштаб (14)

- На Луганщине россияне под предлогом поиска диверсантов охотятся на своих дезертиров - Гайдай : Goodnews.ua 09:46
- Южный фронт: ВСУ поджарили россиян на Херсонской области : Gazeta.ua 09:44
- ВСУ освободили более 200 кв. км на западе Луганской области - ISW : Главред 09:35
- На Луганщине россияне под предлогом поиска диверсантов охотятся на своих дезертиров - Гайдай : MY.UA 09:09
- В Старобельске оккупанты ищут проукраински настроенных людей : ОстроВ 09:02
- В Луганской области рашисты ищут своих дезертиров под видом украинских диверсантов : ОстроВ 09:02
- В Луганской области враги разыскивают своих дезертиров и репрессируют патриотов Украины : 24 канал 09:00
- В Луганской области под видом поиска украинских диверсантов захватчики ищут своих дезертиров, - ВСУ : Новости N 08:57
- На Луганщине россияне под предлогом поиска диверсантов охотятся на своих дезертиров - Гайдай : Укринформ 08:46
- ВСУ уже близко: назван крупный город, который скоро могут освободить : Politeka 08:40
- На Луганщине оккупанты разыскивают своих дезертиров - Генштаб : Bigmir)net Новини 08:38
- На Луганщине продолжаются репрессии: оккупанты выискивают украинских патриотов и своих дезертиров : УНИАН 08:13
- Российские оккупанты в Луганской области ищут украинских патриотов и своих дезертиров - Генштаб : ТСН.ua 08:01
- Под видом украинских диверсантов. В Луганской области оккупанты ищут своих дезертиров - Генштаб : Новое Время 07:31