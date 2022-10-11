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Под видом украинских диверсантов. В Луганской области оккупанты ищут своих дезертиров - Генштаб

Под видом украинских диверсантов. В Луганской области оккупанты ищут своих дезертиров - Генштаб (14)

Новое Время 2022.10.11 07:31
11 октября, 07:22 Оккупанты пытаются искать своих дезертиров под видом украинских диверсантов (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины) По имеющейся информации, в Луганской области под видом поиска украинских диверсантов оккупанты разыскивают своих дезертиров. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на вторник, 11 октября. Кроме того, в городе Старобельск оккупанты проводят поиски украинских
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