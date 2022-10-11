"Молниеносный штурм". В Харьковской области СБУ ликвидировала две группы диверсантов ЧВК Вагнер (32)

Новое Время 2022.10.11 10:46

11 октября, 10:29 СБУ ликвидировала две группы диверсантов ЧВК Вагнер (Фото:www.facebook.com/SecurSerUkraine) Служба безопасности Украины сообщила, что ликвидировала две группы диверсантов ЧВК Вагнер в Харьковской области. В сообщении ведомства в Facebook говорится, что аэроразведка локации, молниеносный штурм и никаких потерь - таков результат работы спецназовцев ЦСО А и коллег из Управления СБУ в Харьковской области.