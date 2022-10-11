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11 октября 2022, 15:35 ЕС начал работу над девятым пакетом санкций против россии

11 октября 2022, 15:35 ЕС начал работу над девятым пакетом санкций против россии (17)

Східний варіант 2022.10.11 15:43
Европейский союз уже начал подготовку девятого пакета санкций против российской федерации за войну в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка. По его словам, работа над санкциями уже ведется. "Он может включать конфискацию российских активов, запрет на продажу собственности и другие детали, которые рассматривались в предыдущих
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