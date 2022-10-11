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Россия отправит в Беларусь 40 иранских дронов-камикадзе и 13 эшелонов с боеприпасами, - ГУР МО

Россия отправит в Беларусь 40 иранских дронов-камикадзе и 13 эшелонов с боеприпасами, - ГУР МО (21)

Фокус 2022.10.11 12:35
11 октября 2022 в 12:13 Беларусь предоставляет ВС РФ материально-технические средства и боеприпасы из складов Беларусь уже доставила в Крым 12 вагонов из арсенала в Гомельской области. Украинская военная разведка доложила, что скоро в Ростовскую область приедет новая партия вооружения и техники. Related video Российские оккупанты продолжают перебрасывать на территорию Беларуси иранские дроны-камикадзе "Shahed-136".
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