Россия отправит в Беларусь 40 иранских дронов-камикадзе и 13 эшелонов с боеприпасами, - ГУР МО (21)

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- 11.10.2022 12:49 Оккупанты перебрасывают в Беларусь иранские дроны "Shahed-136" : ДонПресс 13:03
- 12:18 11.10.2022 РФ продолжает перебрасывать в Беларусь иранские дроны - ГУР МО : Интерфакс-Україна 13:00
- Российские оккупанты перебрасывают в Беларусь дроны-камикадзе "Shahed-136" - ГУР : NewsRoom.kh.ua 12:55
- Россияне перебрасывают в Беларусь дроны-камикадзе : Gazeta.ua 12:48
- Беларусь серьезно начала помогать р, в ГУР предупредили о новой угрозе: "В ближайшее время..." : Politeka 12:40
- Оккупанты перебрасывают в Беларусь дроны-камикадзе, - ГУР : Преступности.нет 12:39
- РФ продолжит передавать Беларуси дроны-камикадзе "Shahed-136" - ГУР : Bigmir)net Новини 12:38
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- Россия свозит в Беларусь дроны-камикадзе и забирает оружие из арсеналов, - разведка : DsNews 12:33
- Оккупанты перебрасывают в беларусь дроны-камикадзе Shahed-136, завезли уже 32 - ГУР : Українські національні новини 12:30
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- 11.10.2022 в 12:15 ГУР: Россия завозит в Беларусь дроны-камикадзе и массово вывозит боеприпасы : InfoResist.org 12:15
- ГУР: россия продолжает перебрасывать на беларусь иранские дроны-камикадзе : OstanniPodii.com 12:01
- РФ перебрасывает в Беларусь иранские дроны-камикадзе Shahed-136 - разведка : УНИАН 11:43
- россияне уже завезли в беларусь 32 иранских дрона и планируют доставить еще - разведка : MY.UA 11:39
- Россия завозит в Беларусь дроны-камикадзе и выгребает арсеналы - ГУР : ЛІГАБізнесІнформ 11:37
- Россияне перебросили в Беларусь 32 дрона-камикадзе, планируется еще пополнение, - разведка : Еспресо TV 11:34
- рашисты свозят в беларусь иранские дроны-"мопеды" : UA.News 11:28
- россияне уже завезли в беларусь 32 иранских дрона и планируют доставить еще - разведка : Укринформ 11:16