Россия отправит в Беларусь 40 иранских дронов-камикадзе и 13 эшелонов с боеприпасами, - ГУР МО (21)

Фокус 2022.10.11 12:35

11 октября 2022 в 12:13 Беларусь предоставляет ВС РФ материально-технические средства и боеприпасы из складов Беларусь уже доставила в Крым 12 вагонов из арсенала в Гомельской области. Украинская военная разведка доложила, что скоро в Ростовскую область приедет новая партия вооружения и техники. Related video Российские оккупанты продолжают перебрасывать на территорию Беларуси иранские дроны-камикадзе "Shahed-136".