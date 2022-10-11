11 октября 2022 12:51 11 стран Европы предупредили РФ: бомбардировка городов - военное преступление без срока давности (15)

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- "Военные преступления не имеют сроков давности": президенты 11 стран выступили с заявлением из-за атак РФ на Украину : Obozrevatel 13:46
- 11 октября 2022 12:51 11 стран Европы предупредили РФ: бомбардировка городов - военное преступление без срока давности : Kramatorsk.info 13:43
- Бомбардировка городов - военное преступление без срока давности: 11 стран Европы сделали совместное заявление : Zmina.info 13:41
- 11.10.2022 в 13:21 Лидеры 11 стран выступили с заявлением из-за российских ракетных обстрелов Украины : InfoResist.org 13:30
- 11 октября 2022, 13:01 Одиннадцать европейских стран предупредили россию: бомбардировка городов - военное преступление без срока давности : Східний варіант 13:13
- Президенты 11 стран предостерегли россию, что военные преступления не имеют срока давности : Укринформ 13:02
- 11 европейских стран предупредили россию: бомбардировка городов - военное преступление без сроков давности : ОстроВ 13:01
- Группа европейских стран обратилась к России : MY.UA 12:38
- 11 стран Европы предупредили РФ: бомбардировка городов - военное преступление без срока давности : УП Європейська правда 12:34
- Президенты европейских стран осудили ракетные атаки рф на города Украины : UA.News 12:29
- 11 стран Европы требуют от РФ прекратить атаки на гражданские объекты Украины : Судово-юридична газета 12:22
- 11.10.22 11:53 Президенты 11 стран Европы требуют от РФ прекратить атаки на гражданские объекты Украины : Цензор.Нет 12:02
- 11 стран Европы предупредили РФ: Бомбардировка городов - военное преступление без срока давности : Українська правда 11:40