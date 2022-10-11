11 октября 2022 12:51 11 стран Европы предупредили РФ: бомбардировка городов - военное преступление без срока давности (15)

Kramatorsk.info 2022.10.11 13:43

Президенты 11 европейских стран в совместном заявлении осудили массированные ракетные атаки РФ против украинских городов, предупреждая, что это - военное преступление без срока давности. Об этом сообщает "Европейская правда". Совместное заявление утвердили президенты Болгарии, Черногории, Чехии, Эстонии, Литвы, Латвии, Северной Македонии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии. В европейских столицах прошли протесты после ракетных ударов РФ по Украине