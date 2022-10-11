В Украину вернули тела 62 павших героев (20)

УНИАН 2022.10.11 12:43

Виталий Саенко 12:29, 11.10.22 В том числе среди них есть тела бойцов из многострадальной Еленовки. Среди переданных есть тела бойцов из Еленовки / фото t.me/informnapalm В Украину вернули тела 62 павших украинских воинов. Как сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, переговоры были сверхтяжелыми, но благодаря кропотливой работе всей команды Уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко