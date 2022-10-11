На Ставке обсудили удары России по инфраструктуре (17)

Політична Думка 2022.10.11 14:04

11 октября 13:58 2022 Фото: t.me/s/V_Zelenskiy_official Зеленский собрал Ставку главнокомандующего Руководство страны и военные обсудили деоккупацию и подготовку к боевым действиям зимой. Президент Владимир Зеленский во вторник, 11 октября, провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего для обсуждения ударов России по критической инфраструктуре. Была заслушана информация об актуальной ситуации на передовой и недавние